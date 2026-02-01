La tarrifa idrica agevolata priorità strategica nel Dup

L’amministrazione comunale di Bagno di Romagna si impegna a mantenere la tariffa idrica agevolata per i cittadini dei Comuni montani, tra cui Alto Savio. Durante l’ultimo consiglio comunale, il sindaco ha confermato che la priorità resta quella di sostenere le famiglie e le attività economiche del territorio, in risposta alle critiche della minoranza. Il capogruppo di “Andare Oltre” ha espresso soddisfazione per l’impegno preso, sottolineando che si tratta di una buona notizia per chi vive in montagna e fatica a

Il capogruppo di minoranza consiliare 'Andare Oltre' (centrodestra), Olinto Bergamaschi, commenta positivamente gli impegni assunti dall'amministrazione comunale di Bagno di Romagna, durante il consiglio di fine dicembre 2025, in risposta alla sua interrogazione riguardante la tariffa idrica agevolata per i Comuni montani, di cui fa parte anche il vastissimo territorio del municipio termale d'Alto Savio. "Accolgo con soddisfazione – sottolinea Bergamaschi – la dichiarazione del sindaco, Enrico Spighi, che ha confermato l'inserimento dell'obiettivo nel Dup come priorità strategica, con l'intenzione di riaprire il dialogo con la Regione Emilia-Romagna per ottenere una riduzione tariffaria progressiva, almeno 10-15%, per territori come il nostro, esclusi dal piano tariffario del Bacino 2.

