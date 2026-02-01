La serie TV di God of War di Prime Video | sono stati annunciati gli attori di Mimir Brok e Sindri

La serie TV di God of War su Prime Video annuncia i volti di Mimir, Brok e Sindri. Dopo aver comunicato i primi attori principali, ora sono stati scelti gli interpreti di questi personaggi molto popolari tra i fan. La produzione si muove avanti e i fan aspettano di scoprire come saranno rappresentati sullo schermo.

La serie TV di God of War prodotta da Prime Video continua a prendere forma. Dopo i primi annunci sul cast principale, arrivano ora conferme su tre personaggi molto amati dai fan: Mimir e i fratelli nani Brok e Sindri hanno finalmente un volto ufficiale. Le scelte rafforzano il legame tra l’adattamento televisivo e i videogiochi originali ed offrono nuovi indizi sulla direzione creativa del progetto. Secondo quanto riportato da Variety, Alastair Duncan interpreterà Mimir, il leggendario “uomo più intelligente del mondo”. Si tratta di un ritorno significativo: Duncan aveva già doppiato Mimir in God of War (2018) e God of War Ragnarök, contribuendo in modo decisivo alla popolarità del personaggio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Amazon MGM Studios ha annunciato ufficialmente che Alastair Duncan tornerà a interpretare Mimir nella serie live-action di God of War.

La serie TV di God of War per Prime Video si avvicina a una fase più concreta.

