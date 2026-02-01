La scienziata Valentina Baldini, 30 anni, ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. La giovane ricercatrice, specialista in psichiatria e neuroscienze, si è distinta per il suo impegno nella ricerca medica, in particolare nel campo della Sma. Un riconoscimento importante per il suo lavoro e le sue scoperte.

Valentina Baldini, 30 anni, medico specialista in psichiatria e ricercatrice in neuroscienze, è stata insignita dal Presidente della Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere al Merito della italiana. La nomina, annunciata il 31 gennaio 2026, riconosce il suo impegno costante nella promozione della salute psico-fisica, in particolare attraverso la ricerca e l’attivismo per i diritti delle persone con disabilità. Nata e cresciuta a Bologna, Baldini convive da sempre con l’atrofia muscolare spinale, una malattia neurodegenerativa rara che ha portato alla perdita progressiva della funzionalità motoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La scienziata con la Sma riceve dal capo dello Stato il riconoscimento per l’impegno nella ricerca medica.

Bologna, 31 gennaio 2026 – Valentina Baldini, 30 anni, di Bologna, entra nella lista dei 31 nuovi cavalieri al merito nominati da Sergio Mattarella.

