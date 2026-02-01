La Sammaurese ritrova Merlonghi e oggi sfida la Maceratese. I padroni di casa vogliono continuare la serie positiva, mentre gli ospiti cercano di mettere fine alla loro crisi. La squadra di casa spera di approfittare anche del ritorno di Merlonghi per portare a casa i tre punti, dopo un periodo difficile in campionato. La partita si preannuncia combattuta e senza esclusione di colpi.

La voglia della Sammaurese di proseguire nella sua serie positiva contro il desiderio della Maceratese di mettere il punto fine ad una serie decisamente negativa che si è aperta nel girone di ritorno tanto che in quattro giornate i biancorossi marchigiani hanno conquistato un solo punto. Al ’Macrelli’ la Maceratese si presenta con alcune novità nella rosa a disposizione di Matteo Possanzini ma senza i propri tifosi ai quali è stata proibita la trasferta. Durante la settimana la Maceratese ha deciso di svincolare Samuele Neglia e Leon Sciarra, due uscite compensate dall’arrivo di Jonathan Ciabuschi, l’attaccante di peso che marchigiani cercavano da tempo e che avrà il compito di rivitalizzare un reparto che nelle ultime quattro giornate ha segnato solo due reti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Sammaurese ritrova Merlonghi. Oggi la sfida con la Maceratese

Oggi si conclude il ciclo di incontri decisivi per la salvezza della Sammaurese, che affronta il Chieti senza Merlonghi.

Questa mattina i giocatori della Maceratese si sono preparati con una certa ansia per il prossimo esame.

Calcio, Sammaurese, squalifica dimezzata per Merlonghi: domenica sarà in campoBuone notizie in attacco per la Sammaurese che domenica prossima nel delicato match salvezza contro la Maceratese potrà contare sul rientro di Mario ... corriereromagna.it

Sammaurese, altra sfida salvezza. Contro il Chieti senza MerlonghiPesante assenza per squalifica nella formazione di Antonioli, ma è arrivato il centrocampista Vasconcellos . msn.com

Sabato 31 gennaio ore 11. Rifinitura della squadra in vista della partita contro la Sammaurese. Curva Just presente - facebook.com facebook