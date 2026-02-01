La salute mentale non è un lusso

La salute mentale non può essere un optional. Oggi, sempre più persone si confrontano con problemi psicologici, ma spesso trovano poche risposte concrete. La letteratura può aiutare, ma non basta. Serve un impegno reale per affrontare questa emergenza silenziosa che colpisce tanti italiani.

Parsi Ci sono libri che informano. Ci sono libri che spiegano. E poi ci sono libri che prendono posizione. Il nuovo volume di David Lazzari (già Presidente dell’Ordine Nazionale degli Psicologi), “Lo psicologo in tasca”, appartiene a quest’ultima categoria. È un libro che nasce da una visione etica prima ancora che professionale. Una visione che riconosce, finalmente, una verità troppo a lungo ignorata: la salute psicologica non è un lusso, ma un diritto fondamentale della persona. Viviamo in un tempo in cui l’umanità appare iperconnessa eppure drammaticamente sola. Un tempo in cui il dolore psichico viene spesso anestetizzato, spettacolarizzato o ridotto a etichetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La musicoterapia si sta affermando come un metodo efficace per supportare la salute mentale.

I supercibi che favoriscono la salute mentale sono al centro di numerose ricerche che evidenziano il legame tra intestino e cervello.

Salute mentale e libera professione: uno sguardo dentro la vita dei professionisti

