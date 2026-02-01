Gerry Scotti apre la puntata di febbraio di La Ruota della Fortuna con un messaggio positivo. Dice di sperare che sia una grande domenica e invita i telespettatori a renderla tale, anche se non lo fosse. La trasmissione torna in onda con il conduttore che, come sempre, si rivolge al pubblico in modo diretto e senza fronzoli. Intanto, tra le confessioni dei concorrenti, spicca quella di Samira Lui, che rivela di avere un debole per il grande attore, guardandolo e riguardandolo con passione.

“Che sia una grande domenica, e se non lo è fatela diventare tale”: così Gerry Scotti inizia la prima puntata di febbraio de La Ruota della Fortuna. Al suo fianco, come sempre, la splendida Samira Lui, quest’oggi di rosso vestita. Nel corso della puntata, come sempre e sempre di più, i due conduttori mostrano una grande complicità e svelano al pubblico i propri beniamini. I preferiti di Samira sono due grandi attori napoletani. Samira Lui confessa l’amore per Troisi e Totò. Uno dei tabelloni della puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 1° febbraio, quello del cruciverbone, è dedicato ai grandi della comicità italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui confessa un debole per il grande attore: “Lo guardo e lo riguardo”

Approfondimenti su La Ruota Della Fortuna

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su La Ruota Della Fortuna

Argomenti discussi: La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Manuela Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la proposta a Samira Lui: Lo facciamo insieme?. Poi chiede una medicina; La Ruota della Fortuna, quanto non ha vinto la campionessa Marika ieri 28 gennaio; La Ruota della Fortuna, puntata speciale: in pensione dopo 40 anni di carriera.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la proposta a Samira Lui: Lo facciamo insieme?. Poi chiede una medicinaLa puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 31 gennaio 2026 è decisamente breve, ma non mancano divertimento e battute tra Gerry Scotti e Samira Lui ... libero.it

La Ruota della Fortuna, Samira Lui confessa un debole per il grande attore: Lo guardo e lo riguardoNella puntata del 1° febbraio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui parlano al pubblico dei loro attori preferiti ... dilei.it

La showgirl parla del lavoro a La Ruota della Fortuna e della storia con Luigi - facebook.com facebook