La rivoluzione della bellezza naturale firmata Pamela Anderson

Da amica.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Anderson torna a far parlare di sé, questa volta puntando tutto sulla bellezza naturale. In un mondo in cui i canoni estetici cambiano rapidamente, l’attrice sceglie di mostrarsi senza filtri, lasciando da parte ritocchi e artifici. La sua presenza in pubblico e sui social conferma la sua volontà di promuovere un’immagine più autentica e semplice. I fan apprezzano questa svolta e molti si chiedono se questa scelta influenzerà anche altri personaggi dello spettacolo.

Quando si parla di bellezza che sfida le regole e riscrive i codici contemporanei, pochi nomi emergono come quello di Pamela Anderson. Nata sotto il segno del Cancro il 1° luglio 1967 a Ladysmith, nella British Columbia canadese, Pamela è stata una delle figure più visibili del glamour Anni 90. Una personalità diventata subito celebre grazie al ruolo di C.J. Parker in Baywatch (1989) e finita subito sulle copertine delle riviste patinate. Pamela Anderson ha dato vita a un’estetica che ha definito un’epoca. Negli ultimi anni, però, la vita di Pamela ha preso una piega inattesa e profondamente personale. 🔗 Leggi su Amica.it

