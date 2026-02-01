La proposta all’amministrazione | Case per le famiglie disagiate

Questa mattina, un gruppo di residenti ha presentato una richiesta ufficiale alle autorità comunali. Chiedono di sapere quante case di proprietà del Comune siano disponibili per le famiglie che vivono in condizioni di emergenza abitativa. La proposta mira a far partire un progetto concreto per aiutare chi non ha una sistemazione adeguata. La risposta dell’amministrazione potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Una richiesta per conoscere l’esatto numero di abitazioni di proprietà del Comune da mettere a disposizione alle famiglie più disagiate con emergenze abitative evidenti. E’ la proposta avanzata dal consigliere comunale arcolano Paolo Magliani del gruppo ’14 luglio’ nel corso dell’ultima seduta di consiglio comunale in cui il fatto tragico avvenuto alla Spezia poche settimane fa, che non era all’ordine del giorno, è diventato uno dei temi centrali. Magliani chiede anche l’accesso agli atti della segnalazione scritta della questura spezzina ai servizi sociali di Arcola riguardo Zouair Atif avvenuta a fine 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La proposta all’amministrazione: "Case per le famiglie disagiate" Approfondimenti su Comuni Case Acquisto e ristrutturazione di alloggi per famiglie disagiate, vertice Iacp per affrontare l’emergenza abitativa Ieri a Messina si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dell’Iacp e altri enti pubblici per discutere di case per le famiglie in difficoltà. Andrea Nobili (Avs): «La Regione renda davvero accessibile l’amministrazione di sostegno e aiuti le famiglie delle persone fragili» L’articolo evidenzia la richiesta di Andrea Nobili, rappresentante di Avs, affinché la Regione renda più accessibile l’amministrazione di sostegno. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Divorced over a misunderstanding, she met him again with a child—rekindling their love! #drama Ultime notizie su Comuni Case Argomenti discussi: RICOMINCIAMO si riunisce e annuncia proposta da presentare all’Amministrazione; La proposta all’amministrazione: Case per le famiglie disagiate; Non serve qualificazione dell’amministrazione se c’è affidamento diretto dell’impianto sportivo; Assistenza domiciliare, la proposta delle opposizioni: Stanziare 100mila euro per azzerare i costi delle famiglie. Cartellonistica contro la violenza di genere: la proposta all’Amministrazione della Rete BergamascaL’incontro con la sindaca Carnevali e l’assessora Marchesi per la condivisione delle idee dei taxi rosa e la creazione di un point in città Bergamo. Una cartellonistica da diffondere nei luoghi ed ... bergamonews.it Amministrazione di sostegno e terzo settore, scenari e prospettiveRoma, 1 lug. (askanews) - Far sì che l'istituto dell'amministrazione di sostegno si apra agli enti di terzo settore. Questa la proposta che la Fondazione Terzjus ha presentato al Cnel, analizzando ... notizie.tiscali.it Incentivi, case e ambulatori gratuiti: le proposte del Pd per attrarre nuovi medici in Fvg - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.