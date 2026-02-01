Curro decide di dissotterrare la salma di Jana, una mossa che sorprende tutti. Pia, ormai abituata alle stranezze di Curro, si preoccupa mentre lui si avvicina sempre di più a realizzare la sua idea. Nei prossimi giorni, la vicenda si farà ancora più intensa e misteriosa.

© US Mediaset Una strana idea di Curro fa drizzare la pelle a Pia nel corso dei prossimi episodi de La Promessa. Visto lo stallo nelle indagini segrete sull’omicidio della sorella, il valletto valuta infatti la possibilità di dissotterrare il cadavere di Jana per capire se è morta davvero a causa di uno sparo o per via di un avvelenamento, come invece sospetta. Un’ipotesi che, almeno inizialmente, non trova il plauso di Pia. Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00 circa). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 2 all’8 febbraio 2026: Curro vuole dissotterrare la salma di Jana

Nella prossima puntata della soap spagnola in onda il 24 gennaio, Curro decide di riesumare il corpo di Jana, convinto che sia stata vittima di avvelenamento.

Dal 5 all’11 gennaio 2026, nelle puntate di La Promessa, Pia scoprirà che Curro Exposito sta indagando sulla morte di Jana.

Si avvera il sogno di Jana e Manuel | La Promessa Anticipazioni dal 12 al 20 Settembre

