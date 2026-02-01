La primavera Col Monza è un ko Sette punti in 10 gare
La squadra di Monza subisce un’altra sconfitta e ora si trova a sette punti in dieci partite. A Sassuolo, i biancorossi perdono 1-0 con un gol di Nyarko nel primo tempo. La partita si accende tardi, con cambi e inserimenti, ma non basta a evitare la sconfitta. La squadra di casa conquista i tre punti e si avvicina alla vittoria, mentre i brianzoli continuano a cercare la prima vittoria in questa stagione.
sassuolo 0 monza 1 SASSUOLO: Nyarko; Benvenuti, Vezzosi, Macchioni, Barani (30’ s.t. Costabile); Weiss, Acatullo (30’ s.t.Amendola), Frangella (16’ s.t. Kulla); Daldum (1’ s.t. Negri), Chiricallo, Gjyla (40’ s.t. Barry). All. Bigica (Guri, Cardascio, Seminari, Campani, Appiah, Tampieri) MONZA: Vailati; Villa, Colonnese, Albè; Bagnaschi, Diene, Bonaiuto, Romanini (16’ s.t. Castelli), Attinasi (27’ s.t. Treffiletti); Reita (41’ s.t. Fradin), Fogliaro (27’ s.t. Ballbio). All. Brevi (Montagna, Azarovs, Iuliani, Zanni, Ganci, Rossini, Porta) Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea (Mambelli, Tomasi) Reti: 35’ p. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Sassuolo Monza
Volley Milano troppo forte per Il Bisonte Firenze: si interrompe la striscia di sette gare a punti
Reggiana in astinenza, 5 punti in sette gare. Media dimezzata, l’unica medicina è vincere
La Reggiana si trova in una fase difficile, con soli 5 punti in sette partite e una media punti ridotta.
Ultime notizie su Sassuolo Monza
Argomenti discussi: Campionato Primavera: il Sassuolo non si sblocca e perde con il Monza; SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND; A Monza chiude (anche) il regno della bellezza; Primavera 1. Il Monza sbanca Sassuolo, basta la rete di Bonaiuto ai brianzoli.
PRIMAVERA | Monza - Lazio 0-1: Serra firma il successo biancocelesteUna magia di Serra decide la sfida tra Monza e Lazio Primavera, regalando ai biancocelesti la seconda vittoria consecutiva. Dopo essere stati graziati nel primo tempo dal penalty calciato fuori ... lalaziosiamonoi.it
PRIMAVERA | Monza - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completaReduce da oltre un mese senza vittorie, la Lazio Primavera ha ottenuto il primo successo del 2026 contro la Cremonese, conquistando tre punti cruciali per ampliare il divario con la ... lalaziosiamonoi.it
Primavera 1, Sassuolo - Monza 0-1 - https://www.zonacalciofaidate.it/p=611212 - facebook.com facebook
Tornei #giovani 4^ ritorno #Primavera 1 Vittoria in trasferta del #Monza, ultima squadra #SerieB in campo Finale #Sassuolo- #Monza 0-1 Tabellino e cronaca x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.