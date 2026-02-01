La primavera Col Monza è un ko Sette punti in 10 gare

La squadra di Monza subisce un’altra sconfitta e ora si trova a sette punti in dieci partite. A Sassuolo, i biancorossi perdono 1-0 con un gol di Nyarko nel primo tempo. La partita si accende tardi, con cambi e inserimenti, ma non basta a evitare la sconfitta. La squadra di casa conquista i tre punti e si avvicina alla vittoria, mentre i brianzoli continuano a cercare la prima vittoria in questa stagione.

