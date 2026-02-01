La prima volta di Alcaraz agli Australian Open | batte un grande Djokovic in 4 set

Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic in quattro set e ha fatto il suo debutto agli Australian Open. Djokovic ha cercato di resistere il più a lungo possibile, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Con questa vittoria, Alcaraz conquista il primo Slam nella sua carriera, un obiettivo che aspettava da tempo.

(Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) I possedimenti australiani di Jannik Sinner passano di mano. Il nuovo signore e padrone del regno down under è il suo alter ego smanicato, allegro, leggero. A 22 anni e 272 giorni Carlos Alcaraz si annette il primo Australian Open della collezione privata battendo in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) il serial killer che di titoli di Melbourne se ne è messi in tasca dieci, Novak Djokovic, il 39enne che dopo la fiammata iniziale perde progressivamente vigore. L’impresa, a cascata, ne vale a Ercolino un’altra, addirittura più prestigiosa: vincendo il settimo Slam diventa il più giovane tennista della storia, il nono in totale, a conquistare tutti e quattro i Major. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La prima volta di Alcaraz agli Australian Open: batte un grande Djokovic in 4 set Approfondimenti su Alcaraz Djokovic La prima volta Alcaraz agli Australian Open: batte uno straordinario Djokovic in 4 set Carlos Alcaraz batte Novak Djokovic in quattro set agli Australian Open, segnando la sua prima vittoria in uno Slam. Australian Open: trionfa per a prima volta Alcaraz, batte Djokovic in 4 set| Live 7-5 Questa mattina, Alcaraz ha vinto il suo primo titolo agli Australian Open, battendo Djokovic in quattro set con il punteggio di 7-5. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. U.S. Open : Rublev vs. Auger-Aliassime #usopen #rublev #rublevandrey #rublevfelixauger #tennis Ultime notizie su Alcaraz Djokovic Argomenti discussi: Approdiamo per la prima volta in finale di Coppa Italia; Villa Pestarini di Franco Albini apre al pubblico per la prima volta con Alcova; La cantante inglese neo-soul Olivia Dean per la prima volta in Italia, il 22 maggio al Kozel Carroponte di Milano; Paola Iezzi, regina della scena (e per la prima volta fa uno show da sola): Iezz we can, il mio esperimento in musica. Mfe, Pier Silvio Berlusconi visita per prima volta la sede di ProSieben: «Avanti nel progetto di un nostro broadcaster europeo»Per la prima volta da quando Mfe è diventato l’azionista di controllo, il ceo si è recato nella sede del broadcaster tedesco in Baviera, a Unterföhring ... corriere.it Paola Iezzi, regina della scena (e per la prima volta fa uno show da sola): Iezz we can, il mio esperimento in musicaSei date tutte sold out al RedRoom Members Club di Milano. L’artista e giudice di X Factor: Un debutto che mi emoziona molto perché ogni sera prende forma insieme a chi c’è. Sarà uno spettacolo ma an ... ilgiorno.it #Alcaraz- #Djokovic diretta finale #AustralianOpen: segui il match LIVE x.com Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono i due protagonisti della finale dell'Australian Open 2026. Chiunque vinca avrà scritto un pezzo di storia del tennis - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.