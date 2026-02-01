Carlos Alcaraz batte Novak Djokovic in quattro set agli Australian Open, segnando la sua prima vittoria in uno Slam. Djokovic ha lottato con tutte le energie fino alla fine, ma alla fine il giovane spagnolo ha avuto la meglio, portando a casa un risultato storico per la sua carriera.

«Quello che fa Novak mi ispira - ha sottolineato invece Alcaraz a fine gara - tutto il lavoro e la fatica che ci metti durante l'anno. Questo torneo è stato per me un giro sulle montagne russe e il mio team mi ha spinto a fare ogni giorno le cose giuste e questo trofeo è loro». «Complimenti a Carlos - spiega a fine gara Djokovic - quello che stai ottenendo è storico, ringrazio anche il mio team perché mi sopportano e mi supportano» Lo spagnolo si aggiudica anche il Career Grande Slam un primato che hanno raggiunto pochi giocatori nella storia del tennis. Lui tra l'altro è il più giovane giocatore di sempre ad averlo raggiunto Scambio iniziale da 24 colpi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La prima volta Alcaraz agli Australian Open: batte uno straordinario Djokovic in 4 set

Approfondimenti su Alcaraz Djokovic

Questa mattina, Alcaraz ha vinto il suo primo titolo agli Australian Open, battendo Djokovic in quattro set con il punteggio di 7-5.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Alcaraz Djokovic

Argomenti discussi: Uno stoico Alcaraz per la prima volta in finale agli Australian Open; Australian Open, Alcaraz trionfa in finale contro Djokovic: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5; Australian Open: implacabile Alcaraz, in semifinale trova Zverev; Australian Open: Alcaraz prima volta in semifinale, 'ora rivincita con Zverev'.

Carlos Alcaraz completa il Career Grand Slam. Djokovic cede in quattro set nella finale degli Australian OpenDopo tre ore e un minuto di finale, Carlos Alcaraz vince per la prima volta in carriera gli Australian Open. L’edizione 2026 è sua: battuto Novak Djokovic con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5, facendo ... oasport.it

Alcaraz in finale Australian Open, Zverev sbotta in campo: Ogni volta lui e Sinner, è una stronz…Il numero 1 al mondo raggiunge l'inedito traguardo in carriera dell'ultimo atto di Melbourne. Il tedesco grida al complotto ... tuttosport.com

#Alcaraz- #Djokovic diretta finale #AustralianOpen: segui il match LIVE x.com

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono i due protagonisti della finale dell'Australian Open 2026. Chiunque vinca avrà scritto un pezzo di storia del tennis - facebook.com facebook