La patente si prepara al computer | arrivano i simulatori hi-tech nelle autoscuole ravennati
Le autoscuole di Ravenna si preparano a cambiare. Da ora in poi, gli studenti potranno esercitarsi con simulatori di guida all’avanguardia, integrati nel percorso di formazione. Questi strumenti hi-tech aiutano i ragazzi a imparare le regole e le manovre in modo più sicuro e pratico, prima di salire effettivamente in strada. La novità arriva in un momento in cui l’attenzione sulla sicurezza e sulla tecnologia diventa sempre più centrale nel mondo delle patenti.
L’attività didattica di Au.Ra gruppo autoscuole compie un passo avanti grazie all’introduzione di simulatori di guida di nuova concezione, progettati per supportare in modo strutturato ed efficace ogni fase dell’apprendimento alla guida.I nuovi strumenti sono già operativi in diverse sedi del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
