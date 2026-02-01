La patente si prepara al computer | arrivano i simulatori hi-tech nelle autoscuole ravennati

Le autoscuole di Ravenna si preparano a cambiare. Da ora in poi, gli studenti potranno esercitarsi con simulatori di guida all’avanguardia, integrati nel percorso di formazione. Questi strumenti hi-tech aiutano i ragazzi a imparare le regole e le manovre in modo più sicuro e pratico, prima di salire effettivamente in strada. La novità arriva in un momento in cui l’attenzione sulla sicurezza e sulla tecnologia diventa sempre più centrale nel mondo delle patenti.

