’La Panne’ prima nazionale

Venerdì sera al Teatro Civico di una città italiana debutta ‘La Panne’, lo spettacolo di Friedrich Dürrenmatt. È la prima volta che viene rappresentata in Italia e lo fa con un cast di attori noti, tra cui Nando Paone e Giacinto Palmarini. La compagnia replicherà anche sabato sera alle 20.45. La pièce porta in scena una storia intensa e coinvolgente, pronta a catturare il pubblico fin dal primo atto.

Debutterà venerdì, in prima nazionale, al Teatro Civico (con replica sabato, sempre alle 20.45), lo spettacolo ’ La Panne ’; di Friedrich Dürrenmatt, con Nando Paone, Giacinto Palmarini, Vittorio Ciorcalo, Piergiorgio Fasolo, Gemma Lapi e Augusto Masiello. In occasione della rappresentazione prodotta da Teatro Civico, Scarti Centro di Produzione Teatrale, Teatri di Bari - Teatro delle Città di rilevante interesse culturale, Stefano Francioni produzioni, mercoledì alle 10, si terrà il convegno sul tema ’La Panne. Processo, innocenza e verità. Una storia ancora possibile’. L’iniziativa, organizzata da Teatro Civico - Comune della Spezia e Ordine degli Avvocati della Spezia, è rivolta agli istituti superiori cittadini e rappresenta un momento di approfondimento e confronto con esperti del settore: tra questi, l’avvocato Daniele Caprara, presidente dell’Ordine degli Avvocati spezzino, Alessandra Conforti, sostituto procuratore alla Procura della Repubblica della Spezia, e l’avvocato Fabio Sommovigo, presidente della Camera Penale della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’La Panne’, prima nazionale Approfondimenti su Teatro Civico Nazionale, ipotesi stage prima dei playoff? Spalletti dice la sua A Teatro Golden debutta in prima nazionale la commedia “C’eravamo tanto odiati” Questa sera al Teatro Golden debutta in prima nazionale la commedia “C’eravamo tanto odiati”. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Chaos Erupts in Minnesota: National Guard Deployed! Ultime notizie su Teatro Civico Argomenti discussi: ’La Panne’, prima nazionale; La Panne. Processo, innocenza e verità. Una storia ancora possibile, al Civico un convegno organizzato dall’Ordine degli avvocati. ’La Panne’, prima nazionaleDebutterà venerdì, in prima nazionale, al Teatro Civico (con replica sabato, sempre alle 20.45), lo spettacolo ’ La Panne ’; di Friedrich Dürrenmatt, con Nando Paone, Giacinto Palmarini, Vittorio Cior ... lanazione.it https://www.aprilianews.it/prima-pagina/incidenti-e-auto-in-panne-pontina-difficile/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.