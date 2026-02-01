La notte del Classico Il tema della pace tra testi antichi e contemporaneità

La notte del Classico si è accesa lunedì scorso al Teatro degli Impavidi di Sarzana, con l’evento organizzato dal Parentucelli-Arzelà. Studenti e insegnanti si sono ritrovati per discutere di pace, confrontando testi antichi con temi contemporanei. La serata ha coinvolto il pubblico con letture e riflessioni sul valore della pace, tra un pezzo di storia e un messaggio attuale. La scuola ha voluto creare un momento di confronto diretto tra passato e presente, tra parole di antichi filosofi e le sfide di oggi.

E’ stato il Teatro degli Impavidi ad ospitare l’evento ’ La notte del liceo classico ’ organizzato dal Parentucelli-Arzelà di Sarzana lunedì scorso. L’iniziativa, introdotta dalla vicepreside Monaca Pellegrinelli e aperta dal saluto del vicesindaco Carlo Rampi, ha visto protagonisti gli studenti del classico che, guidati dal regista Giovanni Beretta, hanno dato vita a uno spettacolo intenso e partecipato, capace di unire testi antichi e linguaggi contemporanei attorno a un filo conduttore: il tema della pace, affidato alla voce dei classici. Ad accogliere il pubblico, una suggestiva esecuzione di musica barocca al flauto traverso di Chiara Locritani (4A). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La notte del Classico. Il tema della pace tra testi antichi e contemporaneità Approfondimenti su Teatro Impavidi Incontro del Pd sul tema della pace, ospite a Rimini l'eurodeputata Annalisa Corrado Il Partito Democratico di Rimini, in collaborazione con Cgil Rimini ed EducAid, organizza un incontro pubblico giovedì 11 dicembre, con l’obiettivo di discutere il ruolo dell’Europa e le prospettive di pace in un contesto internazionale sempre più complesso. L’appartamento sold out, recensione: il disagio del (sub)affitto in Italia, tra integrazione e contemporaneità La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Teatro Impavidi Argomenti discussi: Tarquinia, torna la 'Notte del Liceo Classico'; Tarquinia, stasera 23 gennaio la Notte del Liceo Classico: studenti protagonisti tra cultura e creatività; Notte del Classico, sul palco degli Impavidi il messaggio di pace degli studenti. Con Liga, Jova e Pelù cantati in latino; Bellezza, conoscenza e futuro nella Notte di stelle e sogni al liceo classico Campanella. Notte del Classico, sul palco degli Impavidi il messaggio di pace degli studenti. Con Liga, Jova e Pelù cantati in latinoNotte del Classico, sul palco degli Impavidi il messaggio di pace degli studenti. Con Liga, Jova e Pelù cantati in latino ... msn.com Reggio Calabria, al Campanella la Notte del Liceo Classico: cultura, bellezza e alleanza educativaSabato 24 Gennaio si è svolta, presso il Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria, la tradizionale Notte del Liceo Classico, l’annuale appuntamento che celebra il valore e l’attualità de ... strettoweb.com NOTTE DEL LICEO CLASSICO A SARZANA Dagli studenti un messaggio di pace. Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/cronaca/item/172102-notte-del-liceo-classico-a-sarzana-gli-studenti-lanciano-un-messaggio-di-pace-unendo-cultura-antica-e-moder - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.