la nostra rabbia deve trasformarsi in punti

I tifosi della Juve Stabia sono pronti a reagire dopo le ultime sconfitte. La squadra sa di dover mettere in campo più di quello che ha dimostrato finora. Non basta più, dicono, devono dare il massimo e portare a casa i tre punti. La rabbia si trasforma in concentrazione, e ora l’obiettivo è vincere.

"Contro la Juve Stabia dobbiamo trasformare in rabbia tutto quello che non abbiamo raccolto. Le cose buone non bastano più: serve una grande prestazione che ci porti alla vittoria". Non ci gira attorno Davide Dionigi che è consapevole di come la partita di oggi sia uno snodo fondamentale della stagione. Il tecnico ha comunque espresso grande consapevolezza e lucidità, togliendo tutti gli alibi possibili, con l’unico obiettivo di restare focalizzato sul match. Dionigi, siete reduci da sei sconfitte di fila: quanto è difficile non farsi prendere dalla sfiducia? "Io giudico la squadra da come si allena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

