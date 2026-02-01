Comas ha portato la sua Nissan R390 GT1 sul ghiaccio di St. Moritz. Il campione francese, ex pilota di F1 e GT, ha trasformato il lago ghiacciato in un circuito improvvisato, dimostrando che anche su superfici insolite si può spingere al massimo. La vettura ha affrontato le curve sul ghiaccio, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. Comas si è lanciato in test impegnativi, cercando di capire come si comporta questa auto da corsa in condizioni così estreme.

Il campione francese Erik Comas, ex pilota di F1 e GT, ha portato sul lago ghiacciato di The I.C.E. St Moritz la Nissan R390 GT1 Long Tail telaio n. 78009, con cui corse a Le Mans nel 1998 assieme a Jan Lammers e Andrea Montermini classificandosi al 6° posto assoluto. Rimasta nei suoi sogni per anni, Comas è riuscito ad acquistarla e immatricolarla per uso stradale con una livrea Pennzoil gialla e nera ispirata alla sua vittoriosa carriera nel JGTC. La R390 GT1 segnò il periodo più prospero per Nissan che proprio nel 1998 piazzò le sue tre vetture in gara nelle prime sei posizioni della 24 Ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Nissan R390 GT1 di Le Mans con Eric Comas sul ghiaccio di St. Moritz

