La muscolatura di Vergara svela quanto il merito va a Conte. La sua preparazione, considerata dura da molti, sembra aver dato i suoi frutti. La squadra si mostra più tonica e pronta rispetto alle prestazioni passate, confermando che il lavoro intenso dell’allenatore fa la differenza.

. Oggi va di moda mettere sotto accusa Conte. In genere a farlo è chi non ha mai praticato sport in vita sua. E infatti Enrico Fedele – uno che di calcio se ne intende, che ha lavorato a livelli altissimi (nel Parma di Tanzi) – racconta un’altra storia, la storia di chi ha l’occhio clinico. Ecco cosa scrive Enrico Fedele sul Roma: In questo quadro di fatica e di rattoppi, il Napoli trova la luce nel nome e nelle gambe di Antonio Vergara. È lui a sbloccare la gara con uno sprint che sa di liberazione, di orgoglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La muscolatura di Vergara ci dice quanto merito c’è di Conte, della sua preparazione dura, da molti messa sotto accusa

Approfondimenti su Vergara Conte

Stanislav Lobotka apre il suo cuore e parla della sua vita a Napoli.

Dopo il pareggio del Napoli contro il Copenhagen in Champions, Antonio Cassano ha commentato la prestazione della squadra, rivolgendosi anche alle figure coinvolte nel club.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vergara Conte

Argomenti discussi: Come sta Di Lorenzo: le parole di Conte in conferenza non fanno ben sperare; Conte si sfoga duramente dopo l’ennesimo infortunio, ha puntato il dito contro un obiettivo ben preciso - CalcioNapoli24 | CN24; Vergara: Emozionante segnare due gol al Maradona, non mi aspettavo di farne due di seguito; Conte in conferenza: Oggi il dio denaro è all’apice di tutto! Mi dispiace per Di Lorenzo, sono incazzato.

La muscolatura di Vergara ci dice quanto merito c’è di Conte, della sua preparazione dura, da molti messa sotto accusaEnrico Fedele: Conte ha costruito in Vergara un calciatore completo. Non solo talento, ma forza. Non solo intuizione, ma resistenza ... ilnapolista.it

Napoli-Fiorentina, le pagelle di CM: Vergara talento puro, Gutierrez d'appalusi. Pongracic da incubo, squillo SolomonIl Napoli batte la Fiorentina e tiene vive le speranze scudetto: i voti. msn.com

La muscolatura di Vergara ci dice quanto merito c’è di Conte, della sua preparazione dura, da molti messa sotto accusa Lo scrive Enrico Fedele sul Roma: “Conte ha costruito in Vergara un calciatore completo. Non solo talento, ma forza. Non solo intuizione, - facebook.com facebook

Due defezioni dell’ultimo minuto per il Napoli nel match con la Lazio Lorenzo Lucca e Antonio Vergara non faranno parte del match. Per Lucca stato influenzale. Per Vergara lieve affaticamento muscolare. #Lazionapoli #forzanapolisempre x.com