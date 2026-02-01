La Montemarcianese frena Pari con la Vigor Castelfidardo
La Montemarcianese ferma la corsa della Vigor Castelfidardo e ottiene un pareggio importante. Finisce 1-1 il match tra le due squadre, con i padroni di casa che si fanno valere fino alla fine. La squadra di casa mette pressione, ma non riesce a portare a casa i tre punti. La partita si decide nei minuti finali, con un pareggio che lascia aperte le speranze di entrambe le formazioni.
MONTEMARCIANESE 1 VIGOR CASTELFIDARDO 1 MONTEMARCIANESE: Cominelli, Formica, Giovagnoli, Lucci, Maiorano (23’st Burini), Rosi (23’st Massaccesi), Rossetti (39’st Pellonara), Gagliardi, Daidone, Sabbatini, Pierandrei. All. Profili VIGOR CASTELFIDARDO: Bonifazi, Stacchiotti (10’st Silvestri), Camilletti, Bandanera, Ballarini, Mosca, Graciotti, Calvigioni, Arias (26’st Guidobaldi F.), Valleja, Kurti (26’st Giaccaglia). All. Guiducci Arbitro: Falgiani di Ascoli Piceno Reti: 1’st Valleja (V), 16’st Daidone (M) Ritmi alti, occasioni, errori, ma al "Di Gregorio" finisce 1-1. La Montemarcianese crea di più, eppure non concretizza quanto basta per assicurarsi l’intera posta in palio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Montemarcianese VigorCastelfidardo
Ciattaglia, debutto difficile col Moie. Montemarcianese a Castelfidardo
Lorenzo Ciattaglia ha iniziato la sua avventura da allenatore del Moie Vallesina con una sconfitta.
L’esordio. Prima vittoria in trasferta per la Vigor Castelfidardo
Ultime notizie su Montemarcianese VigorCastelfidardo
Argomenti discussi: La Montemarcianese frena. Pari con la Vigor Castelfidardo.
La Montemarcianese frena. Pari con la Vigor CastelfidardoTante occasioni ma anche errori: da uno del portiere Cominelli arriva il vantaggio degli ospiti, non impeccabile pure Bonifazi che si fa infilare. ilrestodelcarlino.it
A questo link il servizio che YouTVRS ha dedicato al derby cittadino degli Allievi. https://www.youtvrs.it/il-derby-giovanile-a-castelfidardo-e-della-vigor/fbclid=IwdGRzaAPnWzZjbGNrA-dbIGV4dG4DYWVtAjEx - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.