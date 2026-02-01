La Montemarcianese frena Pari con la Vigor Castelfidardo

La Montemarcianese ferma la corsa della Vigor Castelfidardo e ottiene un pareggio importante. Finisce 1-1 il match tra le due squadre, con i padroni di casa che si fanno valere fino alla fine. La squadra di casa mette pressione, ma non riesce a portare a casa i tre punti. La partita si decide nei minuti finali, con un pareggio che lascia aperte le speranze di entrambe le formazioni.

MONTEMARCIANESE 1 VIGOR CASTELFIDARDO 1 MONTEMARCIANESE: Cominelli, Formica, Giovagnoli, Lucci, Maiorano (23’st Burini), Rosi (23’st Massaccesi), Rossetti (39’st Pellonara), Gagliardi, Daidone, Sabbatini, Pierandrei. All. Profili VIGOR CASTELFIDARDO: Bonifazi, Stacchiotti (10’st Silvestri), Camilletti, Bandanera, Ballarini, Mosca, Graciotti, Calvigioni, Arias (26’st Guidobaldi F.), Valleja, Kurti (26’st Giaccaglia). All. Guiducci Arbitro: Falgiani di Ascoli Piceno Reti: 1’st Valleja (V), 16’st Daidone (M) Ritmi alti, occasioni, errori, ma al "Di Gregorio" finisce 1-1. La Montemarcianese crea di più, eppure non concretizza quanto basta per assicurarsi l’intera posta in palio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

