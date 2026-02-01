La Miwa cede il passo all’Esperia Cagliari | Boars constretti ad inseguire per tre quarti gli avversari 

Da anteprima24.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Miwa Energia Cestistica Benevento perde in casa contro l’Esperia Cagliari. I padroni di casa sono stati costretti a inseguire gli avversari per tre quarti, senza riuscire a recuperare il divario. Alla fine, il risultato finale premia i sardi, che portano a casa la vittoria.

Tempo di lettura: 2 minuti La Miwa Energia Cestistica Benevento esce sconfitta dalla gara casalinga contro l’Esperia Cagliari, al termine di un match in cui i Boars sono stati costretti ad inseguire per tre quarti la formazione sarda. Miwa che paga un secondo parziale da 16-34, che ha scavato un solco importante tra le due squadre, che i Boars non sono riusciti a colmare nel corso della ripresa, nonostante la grinta messa in campo.   La prima squadra ad accendersi è l’Esperia, che si porta sul 4-9 con un Frattoni in stato di grazia. La Miwa risponde e si riavvicina con una tripla di Murolo. Dall’altro lato del campo, i Boars sono bravi a contenere gli attacchi dei sardi, generando varie palle recuperate, che permettono alla Cestistica di portarsi in vantaggio, grazie ai canestri di un energico Di Febo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

la miwa cede il passo all8217esperia cagliari boars constretti ad inseguire per tre quarti gli avversari160

© Anteprima24.it - La Miwa cede il passo all’Esperia Cagliari: Boars constretti ad inseguire per tre quarti gli avversari 

Approfondimenti su Miwa Energia

Battuta d’arresto per la Miwa contro la corazzata StellaEBK: i Boars cedono 52-75

La squadra Miwa Energia Cestistica Benevento ha affrontato una partita difficile contro la StellaEBK Roma, una delle formazioni più competitive del campionato.

La Miwa cala il poker sul parquet di L’Aquila: prova di grande carattere dei Boars

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Miwa Energia

Argomenti discussi: Basket, Miwa Benevento ko in casa: l’Esperia Cagliari stoppa il sogno playoff; Serie B - La Miwa Benevento cede il passo all’Esperia Cagliari.

Serie B - La Miwa Benevento cede il passo all’Esperia CagliariLa Miwa Energia Cestistica Benevento esce sconfitta dalla gara casalinga contro l’Esperia Cagliari, al termine di un match in cui i Boars sono stati costretti ad inseguire per tre quarti ... pianetabasket.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.