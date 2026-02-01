La Miwa cede il passo all’Esperia Cagliari | Boars constretti ad inseguire per tre quarti gli avversari 

La Miwa Energia Cestistica Benevento perde in casa contro l’Esperia Cagliari. I padroni di casa sono stati costretti a inseguire gli avversari per tre quarti, senza riuscire a recuperare il divario. Alla fine, il risultato finale premia i sardi, che portano a casa la vittoria.

La Miwa Energia Cestistica Benevento esce sconfitta dalla gara casalinga contro l'Esperia Cagliari, al termine di un match in cui i Boars sono stati costretti ad inseguire per tre quarti la formazione sarda. Miwa che paga un secondo parziale da 16-34, che ha scavato un solco importante tra le due squadre, che i Boars non sono riusciti a colmare nel corso della ripresa, nonostante la grinta messa in campo. La prima squadra ad accendersi è l'Esperia, che si porta sul 4-9 con un Frattoni in stato di grazia. La Miwa risponde e si riavvicina con una tripla di Murolo. Dall'altro lato del campo, i Boars sono bravi a contenere gli attacchi dei sardi, generando varie palle recuperate, che permettono alla Cestistica di portarsi in vantaggio, grazie ai canestri di un energico Di Febo.

La squadra Miwa Energia Cestistica Benevento ha affrontato una partita difficile contro la StellaEBK Roma, una delle formazioni più competitive del campionato.

