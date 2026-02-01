La Miwa cede il passo all’Esperia Cagliari | Boars constretti ad inseguire per tre quarti gli avversari
La Miwa Energia Cestistica Benevento perde in casa contro l’Esperia Cagliari. I padroni di casa sono stati costretti a inseguire gli avversari per tre quarti, senza riuscire a recuperare il divario. Alla fine, il risultato finale premia i sardi, che portano a casa la vittoria.
Tempo di lettura: 2 minuti La Miwa Energia Cestistica Benevento esce sconfitta dalla gara casalinga contro l’Esperia Cagliari, al termine di un match in cui i Boars sono stati costretti ad inseguire per tre quarti la formazione sarda. Miwa che paga un secondo parziale da 16-34, che ha scavato un solco importante tra le due squadre, che i Boars non sono riusciti a colmare nel corso della ripresa, nonostante la grinta messa in campo. La prima squadra ad accendersi è l’Esperia, che si porta sul 4-9 con un Frattoni in stato di grazia. La Miwa risponde e si riavvicina con una tripla di Murolo. Dall’altro lato del campo, i Boars sono bravi a contenere gli attacchi dei sardi, generando varie palle recuperate, che permettono alla Cestistica di portarsi in vantaggio, grazie ai canestri di un energico Di Febo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
