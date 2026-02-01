La memoria di Comacchio | Qui un tributo molto alto

Il Giorno della Memoria si trasforma in un momento di riflessione anche a Comacchio, dove si sottolinea che non si tratta solo di ricordare, ma di mantenere alta la guardia. La città ha dedicato un tributo forte, ricordando che la memoria deve essere un monito permanente contro l’indifferenza e l’ingiustizia.

Il Giorno della Memoria non è soltanto una ricorrenza ma è un monito ad una costante e continua vigilanza. Servono memoria e vigilanza contro ogni razzismo, contro ogni sopruso per evitare che quanto avvenuto in passato possa di nuovo accadere in futuro. Con queste parole il sindaco di Comacchio Pier Luigi Negri si rivolge agli studenti delle classi terze degli istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi presenti oggi in sala polivalente per celebrare la Giornata della Memoria. La città, due giorni dopo il 27 gennaio, Giorno della Memoria istituita nell’anno 2000 su proposta del deputato e giornalista Furio Colombo e poi recepita cinque anni dopo dall’Onu, il 29 gennaio ha ricordato l’eccidio avvenuto nell’odierno Parco della Resistenza, dove furono barbaramente trucidati dagli occupanti nazi-fascisti i partigiani comacchiesi Edgardo Fogli, Giuseppe Ghirardelli, Vittorio Bulgarelli e Giovanni Farinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

