La mail allo stallone Clinton e le foto scabrose di Andrea

Nelle ultime ore, i media americani hanno dato poco risalto alla pubblicazione dei documenti sul caso Epstein. La notizia, che aveva fatto scalpore, ora passa in secondo piano, soprattutto tra i giornali di orientamento liberal. Nel frattempo, emergono dettagli sulla mail inviata a Clinton e alcune foto compromettenti di Andrea, che fanno riaccendere l’attenzione su questioni delicate e poco chiare.

All'indomani della pubblicazione da parte del dipartimento di Giustizia di quella che dovrebbe essere l'ultima tornata di documenti su Jeffrey Epstein, la notizia più attesa degli ultimi mesi è stata derubricata in basso nelle pagine e nelle scalette dei media Usa, in particolare quelli di matrice «liberal». Un sintomo, forse, della delusione per l'assenza di elementi che coinvolgano direttamente Donald Trump nei traffici sessuali dell'ex finanziere pedofilo, con il quale interruppe i rapporti all'inizio degli anni 2000. E tuttavia, il nome del presidente compare in almeno 4.500 documenti. Uno di questi è un sommario redatto la scorsa estate dall'Fbi di oltre una decina di «soffiate» anonime che accostavano il tycoon a Epstein.

