La lunga storia dell’omicidio nella fonderia

Nel 2015, a Marcheno, un uomo scompare misteriosamente. Dopo anni di indagini, i giudici stabiliscono che è stato ucciso e il suo corpo è stato bruciato in un forno di fusione. La vicenda si riapre ora con nuove testimonianze e dettagli sulla lunga notte in cui è avvenuto il delitto.

Nell'ottobre del 2015 un uomo scomparve a Marcheno, in provincia di Brescia: il processo stabilì che era stato ucciso e il suo corpo gettato in un forno di fusione Il 27 aprile 2022 il corpo di un maialino i 13 chili fu inserito nel forno fusorio di una fonderia di Provaglio d'Iseo, nel bresciano. Si trattava di un esperimento giudiziario in scala: lo scopo era capire che cosa accade a un corpo sottoposto a una temperatura di 900 gradi. L'esperimento era stato ordinato dal presidente della Corte d'assise del tribunale di Brescia che in quei giorni stava processando un uomo accusato di aver ucciso lo zio e di averne distrutto il corpo.

