La Luna non cade con la poesia di Maria Lenti

Maria Lenti sorprende ancora, questa volta con un pezzo inedito che unisce poesia e giornalismo. Nel suo ultimo lavoro, intitolato “La luna non cade”, l’autrice mette da parte la poesia e si cimenta con la scrittura giornalistica. Il risultato è un testo diretto, semplice, che cattura l’attenzione e porta il lettore nel suo mondo, senza fronzoli. Con uno stile chiaro e senza troppi giri di parole, Lenti racconta con sincerità e passione, dimostrando ancora una volta la sua versatilità.

Poliedrica per vocazione, Maria Lenti ci mostra un lato inedito della sua scrittura, quello di giornalista, in La luna non cade. Edita da Vivarte, l'Associazione culturale L'Arte in Arte di Urbino, la raccolta riunisce gli articoli pubblicati dall'autrice dal 2007 al 2012, scritti in occasione di ricorrenze, iniziative varie svoltesi nelle Marche, feste comandate. Voce autorevole e consolidata della letteratura contemporanea, l'abbiamo udita raccontare e raccontarsi, elegante ed ironica, fluida e fluente, frizzante, incisiva ed essenziale, nella prosa degli Apologhi in fotofinish (2023); l'abbiamo vista attraversare, intensa e tormentata, indomita e inquieta, le cantiche dantesche alla ricerca di Beatrice e le altre; l'abbiamo colta schiudere tanta parte di sé nell'intreccio linguistico, e pulsante, dei versi di ArcorassRincuorarsi (2020) e di Segn e Artaj.

