La lite e le minacce col coltello | paura in una scuola a Bologna ma il 13enne straniero non è imputabile

Paura a Bologna, dove una lite tra studenti si è trasformata in una scena da film. Un ragazzo di 13 anni, straniero, ha preso un coltello minacciando i compagni. Per fortuna, i docenti si sono accorti subito della situazione e hanno chiamato i carabinieri. L’intervento rapido ha evitato che la discussione degenerasse in qualcosa di più grave. La polizia ha poi chiarito che il giovane non è imputabile.

Stando a quanto riferito da Il Resto del Carlino, i fatti si sono verificati qualche giorno fa durante l'orario scolastico tra le mura di un istituto sito nella periferia ovest di Bologna. Tutto avrebbe avuto origine da un alterco scoppiato tra alcuni studenti: la discussione è degenerata in breve fino ad evolversi in un litigio, e a quel punto uno dei ragazzi, un 13enne di origine straniera, ha estratto un coltellino artigianale per poi rivolgerne la lama contro i rivali.

Un episodio di paura si è verificato questa mattina in una scuola media di Bologna.

Un minorenne straniero ha minacciato alcuni compagni con un coltello in una scuola di Bologna.

