La freccia azzurra Anche i giocattoli hanno un cuore

Questa pomeriggio alle 16, a Fucecchio, va in scena uno spettacolo ispirato a La Freccia Azzurra di Gianni Rodari. La regia è di Cecilia Bartoli, che ha adattato il racconto per il palcoscenico. Un modo diverso di riscoprire un classico, con attori e musica dal vivo. La rappresentazione promette di coinvolgere grandi e piccini, portando in scena un mondo dove anche i giocattoli hanno un cuore.

FUCECCHIO Ispirata al capolavoro di Gianni Rodari, con drammaturgia e regia di Cecilia Bartoli, oggi alle 16.30 al Teatro Pacini di Fucecchio arriva "L'Avventura della freccia azzurra", spettacolo inserito nella rassegna per famiglie "Ambarabà". Protagonisti sul palco, con le sagome le figure di Gabriele Genova, saranno la stessa Bartoli con Federico Ghelarducci. Una produzione di Teatrino dei Fondi, in collaborazione con Teatro Puccini di Altopascio. La vetrina del negozio della Befana è un posto scintillante, pieno di giocattoli bellissimi: tutti i bambini e le bambine della città vorrebbero averli in dono, ma non tutti possono permetterseli, così molti di loro, invece di chiederli, si limitano a contemplarli, con il naso incollato al vetro del negozio: perché sognare, in fondo, non costa ancora nulla.

