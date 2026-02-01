Nella riunione del consiglio comunale, la mozione per intitolare una strada a Carlo Acutis è stata bocciata. La motivazione ufficiale, spiegano i membri della maggioranza, si basa su argomentazioni chiare e ben articolate. Nonostante il consenso sulla figura di Acutis, il progetto non ha trovato il sostegno necessario per andare avanti.

Perché è stata bocciata la mozione per l’intitolazione di una strada a Carlo Acutis? "L’argomentazione della maggioranza in consiglio comunale è stata chiara, puntuale e articolata – spiega una nota –. Il voto contrario alla mozione non ha mai avuto a che fare con una presunta mancanza di strade disponibili per la toponomastica, richiamata solo successivamente dall’assessora Guelfi dopo aver spiegato con precisione i principi guida che la maggioranza intende seguire nelle future intitolazioni di strade e piazze". Quali? "Da un lato, la parità di genere, richiamata anche dal bilancio di genere recentemente presentato dall’amministrazione, dal quale emerge in modo evidente come la toponomastica comunale sia fortemente sbilanciata su figure maschili – prosegue la nota –; dall’altro, il rispetto della laicità dell’istituzione, intesa sia come valore costituzionale sia come criterio amministrativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La figura di Carlo Acutis non è mai stata messa in discussione"

