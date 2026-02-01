La fiamma olimpica illumina Lecco e il Lago | migliaia di persone per la tappa 56

La fiamma olimpica ha attraversato Lecco domenica, portando migliaia di persone in strada per la tappa 56 del percorso verso Milano Cortina 2026. La giornata è iniziata con entusiasmo e si è protratta fino a sera, lasciando un ricordo forte tra chi ha assistito all’evento. La manifestazione ha coinvolto la città e il Lago, creando un momento di grande partecipazione popolare.

Domenica primo febbraio giornata storica dal lago alla città. A Varenna passaggio in battello verso Menaggio e Bellagio. Ad Abbadia centinaia lungo la Provinciale 72. A Lecco Piero Poli accende il braciere: "Più emozionato ora che per l'oro olimpico" La fiamma olimpica brucia a Lecco. La tappa 56 del viaggio nazionale legato a Milano Cortina 2026 ha attraversato, domenica primo febbraio, una larga fetta del territorio lecchese, regalando emozioni dal mattino alla sera in una giornata che rimarrà nella storia. Da Colico a Lecco, passando per Mandello del Lario e Abbadia Lariana, migliaia di persone hanno accolto il fuoco sacro dei Giochi invernali in un crescendo di partecipazione che ha trasformato la giornata in una grande festa collettiva all'insegna dei valori olimpici.

