La Fiamma olimpica arriva nella culla dell’alpinismo Il sindaco Gattinoni | Un simbolo che unisce Pronti alla festa in centro

La fiaccola olimpica arriva a Lecco, città tradizionalmente legata alla montagna e agli sport invernali. Il sindaco Gattinoni dice che è un simbolo che unisce e annuncia la festa in centro. Anche se Lecco non è una città ufficialmente olimpica, l’atmosfera si riscalda per questo evento che porta un po’ di atmosfera olimpica tra le sue strade.

Lecco, 1 febbraio 2026 – Lecco non è una città olimpica. A Lecco però lo sci e gli sport invernali sono di casa. Lecco inoltre è crocevia delle Olimpiadi, tra Milano e la Valtellina e questa sera, 1 febbraio, ospiterà l'approdo della Fiamma olimpica. Ne parliamo con il sindaco, Mauro Gattinoni. CARDINI LECCO PESCATE = INAUGURAZIONE DEL QUARTO PONTE A FIANCO DEL PONTE ALESANDRO MANZONI CON LA PRESENZA DEL VICE PREMIER MATTEO SALVINI - NELLA FOTO IL SINDACO DI LECCO MAURO GATTINONI - 20-1-2026 Sindaco, intanto, c'è attesa per la fiaccola olimpica a Lecco? "Certo. Il passaggio della fiaccola olimpica è un simbolo globale che attraversa secoli di storia, capace di unire generazioni e territori.

