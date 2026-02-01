La festa rionale con la sfilata di 800 bambini

Domani il rione Campo d’Aviazione si prepara a vivere una festa colorata e animata. Circa 800 bambini mascherati si metteranno in marcia lungo il serpentone che attraverserà il campo. La sfilata, organizzata dal Comitato Carnevale, è un appuntamento atteso da settimane. I piccoli partecipanti sfileranno con costumi creativi e allegria, portando un tocco di festa e spensieratezza nel quartiere.

Un lungo serpentone di bambini mascherati (l'anno passato erano circa 800). È quello che attraverserà domani il Campo d'Aviazione per la festa rionale organizzata dal Comitato Carnevale Rione Campo d'Aviazione. Capitan Pinuglioro, con Burlamacco e Ondina e tutte le altre maschere rionali, dà appuntamento nel piazzale Della Fornace Landini (all'inizio di via Dei Lecci) per l'inizio della sfilata. Sfilata che, sotto le bandiere fatte mettere dal Comitato Rionale, che proseguirà lungo tutta la via per arrivare fino all'incrocio con via Parri per poi svoltare in Piazza Giovanni Paolo II (davanti alla Parrocchia di Santa Rita) dove si terrà la festa (data la mole dell'evento la via Dei Lecci sarà interdetta al traffico fino alla conclusione della sfilata).

