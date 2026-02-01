La famiglia Anania | A Sanremo qualcuno esagerò ma accettammo le critiche Sapevamo di finire nel tritacarne

La famiglia Anania ricorda quei giorni a Sanremo nel 2015, quando sono saliti sul palco con i loro sedici figli. La presenza di Aurelio e Rita, ospiti davanti alle telecamere, non è passata inosservata. “Qualcuno ha esagerato, ma abbiamo accettato le critiche”, raccontano. Sanno di aver rischiato di finire nel tritacarne, ma non si sono mai tirati indietro. Carlo Conti ha avuto un ruolo importante per portarli all’Ariston, e le battute non sono mai state motivo di reazioni forti da parte loro

Nel 2015 Aurelio e Rita furono ospiti all’Ariston assieme ai sedici figli: “Ci volle Carlo Conti. Le battute? Non abbiamo mai voluto replicare. Siamo felici così. Se tornassimo indietro rifaremmo esattamente le stesse cose. In casa abbiamo un solo televisore”.🔗 Leggi su Fanpage.it

Morgan torna al Festival di Sanremo 2026 per esibirsi come ospite di Chiello durante la serata dedicata alle Cover.

