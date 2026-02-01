La droga legale da pochi euro che spopola | Mio figlio tornava coi graffi

La sostanza legale, usata come analgesico e anche come propellente per le bombolette di panna, sta diventando un fenomeno tra i giovani. Molti genitori si trovano a scoprire che i loro figli tornano a casa con graffi e segni visibili, senza capire subito cosa li abbia portati a comportamenti così rischiosi. La cosa che preoccupa è che questa

Viene solitamente impiegato in campo medico come analgesico e anestetico, oppure in ambito alimentare, come propellente per le bombolette spray di panna montata. Sempre più spesso, tra i giovani viene invece assunto gonfiando un palloncino e poi esalando il gas al suo interno: stiamo parlando del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dopo il fallimento di un bar, madre e figlio si sono trovati con soli 64 euro sul conto e oltre mezzo milione di debiti.

Una mamma si rivolge ai carabinieri dopo aver riconosciuto il comportamento strano del figlio.

