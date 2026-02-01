In una serata tranquilla, mentre nella festa si divertono, c’è una stanza chiusa al piano di sopra. Non si tratta di un luogo segreto, ma di uno spazio normale, conosciuto da chi ci entra. È lì che si svolgono le riunioni e si condividono le consuetudini di questa confraternita. La porta resta aperta o socchiusa, ma le attività all’interno sono fuori dalla vista di tutti.

Al piano di sopra, lontano dalla festa, c'è una stanza chiusa. Non è segreto. È normale e chi ci entra sa già come muoversi. Nessuno chiede, nessuno guarda davvero. Una ragazza è seduta sul letto. Ha bevuto troppo e ride in modo impreciso, come se il corpo fosse mezzo secondo in ritardo rispetto alla voce. Un ragazzo della confraternita le parla, le dice: "Qua siamo tutti amici". È una frase rituale, vale come un giuramento al contrario. Questa è una scena di "Le regole dell'attrazione", il film di Roger Avary tratto dall'omonimo romando di Breat Easton Ellis. Se si vuole capire il potere, e i suoi scandali, bisogna partire da qui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La confraternita come modello

