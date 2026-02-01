La Chimera Nuoto forma i nuovi professionisti del salvataggio

La Chimera Nuoto di Arezzo apre le iscrizioni per il nuovo corso di assistenti bagnanti. Il percorso, promosso dalla Fin, partirà mercoledì 4 febbraio e si svolgerà al Palazzetto del Nuoto. Studenti e aspiranti professionisti si prepareranno con lezioni pratiche e teoriche, pronti a entrare nel mondo del salvataggio.

Mercoledì 4 febbraio prenderà il via il nuovo corso per Assistenti Bagnanti promosso dalla Fin. Le lezioni permetteranno di apprendere competenze utili per salvare vite negli ambienti acquatici . Mercoledì 4 febbraio prenderà il via il nuovo corso per assistenti bagnanti della Fin - Federazione Italiana Nuoto che, ospitato dai locali del Palazzetto del Nuoto di Arezzo, prevederà un'alternanza tra lezioni pratiche e teoriche, terminando con l'acquisizione di un titolo professionale di merito che offrirà molteplici opportunità lavorative nei settori sportivo, civile e militare in seguito agli esami conclusivi di mercoledì 27 maggio.

