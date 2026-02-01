La bellezza delle barchette spiegate da Fabrizio Giugiaro a The Ice St Moritz

Questa mattina a St Moritz, Fabrizio Giugiaro ha spiegato le caratteristiche delle barchette sul lago ghiacciato. Il bianco del ghiaccio mette in risalto il turchese brillante di una delle vetture più strane dell’evento. La scena attrae passanti e appassionati, curiosi di scoprire di più sulle creazioni di design che si alternano tra il lago e le strade della località svizzera.

Il bianco del lago ghiacciato di St Moritz fa risaltare il turchese intenso di una delle vetture più stravaganti di questa edizione di The I.C.E. St Moritz, la Pontiac Vivant 77 del 1965 del giovane collezionista americano Phillip Sarofim, Ceo e fondatore della società di investimenti Trousdale Ventures. Un concept unico al mondo dalle forme bizzarre che ricordano quelle di una manta (il pesce, non la Opel), ideata dall'ingegnere della General Motors Herb Adams e carrozzata da Harry Kennedy, Jack Henser e John Glover, noti anche come "i Beatles di Troy, Michigan". La vettura presenta un telaio "space frame" con sospensioni molto avanzate per l'epoca ed utilizza un motore V8 da 400 cavalli dal sound inconfondibile.

