Kurt Sutter attacca duramente Netflix dopo la cancellazione di The Abandons. Il creatore della serie, che vedeva tra i protagonisti Lena Headey e Gillian Anderson, non ha risparmiato critiche. Sutter dice che la piattaforma dà ascolto solo all’algoritmo e non considera il valore artistico o le richieste dei fan. La decisione ha lasciato molti delusi, soprattutto chi sperava in una seconda stagione.

Il creatore della serie, che aveva come star anche Lena Headey e Gillian Anderson, ha condiviso la sua dura opinione riguardante la scelta presa. Kurt Sutter non ha esitato a criticare duramente Netflix dopo l'annuncio della cancellazione di The Abandons, la serie che aveva creato. Il progetto, che aveva un cast davvero stellare, non ha infatti ottenuto il rinnovo per la seconda stagione. L'attacco di Sutter a Netflix Con un post su Instagram, Kurt Sutter ha dichiarato: "Cara Netflix, la prossima volta che la paura ti costringerà a scegliere l'algoritmo invece della visione di un creatore, ricorda come quella scelta ha distrutto un progetto potenzialmente meraviglioso". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kurt Sutter critica Netflix per la cancellazione di The Abandons: "Danno ascolto solo all'algoritmo"

Approfondimenti su The Abandons Netflix

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su The Abandons Netflix

Argomenti discussi: Netflix cancella la serie The Abandons con Gillian Anderson dopo 50 giorni dal debutto; Grande delusione per i fan The Abandons: Netflix cancella la seconda stagione!; Netflix: cancellata la serie The Abandons con Gillian Anderson.

Kurt Sutter critica Netflix per la cancellazione di The Abandons: Danno ascolto solo all'algoritmoIl creatore della serie, che aveva come star anche Lena Headey e Gillian Anderson, ha condiviso la sua dura opinione riguardante la scelta presa. movieplayer.it

The Abandons: Kurt Sutter (di Sons of Anarchy) firma e abbandona lo spietato western Netflix. Le prime immagini della serieSpietate come la violenza della frontiera e come il dietro le quinte dello show: Kurt Sutter, a poche settimane dalla conclusione delle riprese, ha seguito il titolo della serie alla lettera, ... panorama.it

«Cara Netflix, la prossima volta che la paura ti costringerà a scegliere l'algoritmo invece della visione di un creatore, ricorda come quella scelta ha distrutto un progetto potenzialmente meraviglioso». Kurt Sutter ha espresso senza mezzi termini il suo disappun - facebook.com facebook