Ktm 890 Smt 2026 addio becco | tourer per smanettoni

La Ktm 890 Smt del 2026 si presenta con un look aggiornato, eliminando il becco che caratterizzava i modelli precedenti. La casa austriaca punta tutto sulle sensazioni di guida, con nuove colorazioni e una messa a punto più precisa. La moto si rivolge a chi cerca un tourer pensato per smanettoni e appassionati che vogliono sentirsi coinvolti alla guida.

Non è certo una moto da mezze misure la Ktm 890 Smt, che torna in veste 2026 confermando la sua natura ribelle all'interno del segmento touring. Non si tratta di una pacifica viaggiatrice, semmai di un motard vitaminizzato che ha imparato a digerire i lunghi chilometraggi. Per quest'anno punta ancor di più su un'estetica affilata e su una dotazione che guarda con interesse al mondo delle corse. La novità più evidente del model year 2026 non risiede nel motore, semmai nel carattere visivo. Ktm ha deciso di mandare in pensione il parafango alto (il classico "becco" da enduro) in favore di un parafango basso di serie con l'intento di ottenere un avantreno più piantato a terra, che ricordi le naked più cattive, accentuato dalla nuova livrea arancione-blu-nera.

KTM presenta la nuova 890 SMT del 2026, con un look più aggressivo e un design migliorato per affrontare la strada e la pista.

In questo articolo si analizzano le migliori moto sports tourer del 2026, evidenziando prezzi e caratteristiche tecniche.

La Mia Moto: tutteIl model year 2026 si presenta con nuove colorazioni e una messa a punto ancor più incentrata sulle sensazioni alla guida. Il prezzo è importante, 13.990 euro ... gazzetta.it

Vediamo come cambia, quanto costa e quando arriva la crossover media più sportivaKTM presenta la 890 SMT 2026: ecco tutti i dettagli. Vediamo come cambia, quanto costa e quando arriva la crossover media più sportiva ... motorbox.com

