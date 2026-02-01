Lunedì alle 18, il Fenerbahçe di Tedesco scende in campo contro il Kocaelispor, neopromosso in Superlig. Dopo aver conquistato la qualificazione ai playoff di Europa League, i gialloblù cercano continuità in campionato. La partita si gioca sul campo di Kocaeli, con le formazioni ufficiali pronte a darsi battaglia.

Dopo aver chiuso con la qualificazione ai playoff il girone di Europa League il Fenerbahce di Tedesco è di scena nel posticipo del ventesimo turno di superlig turca sul campo del neopromosso Kocaelispor. Il Körfez di Selcuk Inan sta facendo un campionato al di sopra di ogni rosea aspettativa, con un nono posto a +9 dalla zona retrocessione. In casa poi solo il Trabzonspor è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Kocaelispor-Fenerbahce (lunedì 02 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Approfondimenti su KocaeliSpor Fenerbahce

Lunedì alle 18, il Fenerbahçe di Tedesco scende in campo contro il Kocaelispor nel posticipo del ventesimo turno di Super Lig.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su KocaeliSpor Fenerbahce

Argomenti discussi: Pronostico Kocaelispor-Fenerbahce: analisi e probabili formazioni 02/02/2026 Super Lig; Kocaelispor v Fenerbahce LIVE 02/02/2026 | Calcio; Kocaelispor-Fenerbahce (lunedì 02 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici; Kocaelispor vs Fenerbahçe Pronostico: Anteprima e Analisi del Match | Super Lig 02-02-2026.

Pronostico Kocaelispor-Fenerbahçe: risposta immediataKocaelispor-Fenerbahce è una gara della ventesima giornata della Super Lig e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

The Simulated Reality League(SRL) games for this Monday, February 2, 2026 GMT 08:00 | Kocaelispor Fenerbahce 09:00 | Mallorca Sevilla () facebook @ facebook