Questa sera alle 18.00 si gioca il grande match tra Kocaelispor e Fenerbahce, nel ventesimo turno di Super Lig. Il Fenerbahce di Tedesco arriva dopo aver conquistato la qualificazione ai playoff di Europa League e cerca punti importanti in trasferta contro il neopromosso Kocaelispor. La partita si prevede combattuta, con i biancoblu pronti a dare battaglia davanti al loro pubblico.

Dopo aver chiuso con la qualificazione ai playoff il girone di Europa League il Fenerbahce di Tedesco è di scena nel posticipo del ventesimo turno di superlig turca sul campo del neopromosso Kocaelispor. Il Körfez di Selcuk Inan sta facendo un campionato al di sopra di ogni rosea aspettativa, con un nono posto a +9 dalla zona retrocessione. In casa poi solo il Trabzonspor è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Kocaelispor-Fenerbahce (lunedì 02 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su KocaeliSpor Fenerbahce

Questa sera alle 21 al Stadium of Light si gioca Sunderland contro Burnley.

Questa sera a Son Moix i tifosi del Maiorca sperano in una vittoria contro il Siviglia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su KocaeliSpor Fenerbahce

Argomenti discussi: Pronostico Kocaelispor - Fenerbahçe - Quote & Statistiche - 2 febbraio 2026, Super Lig, Turchia.