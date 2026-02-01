Kevin Warsh chi è davvero il nuovo Presidente FED

Kevin Warsh si presenta come un nome importante nel mondo finanziario. È diventato il nuovo presidente della Federal Reserve, ma per capire chi sia davvero bisogna conoscere anche il suo passato e le sue influenze. La sua famiglia, in particolare suo suocero Ronald Lauder, ha un ruolo significativo nel suo percorso. Ora, Warsh si trova al centro dell’attenzione, con decisioni che potrebbero influenzare l’economia americana e globale.

Per capire bene chi sia Kevin Warsh occorre capire chi sia suo suocero: Ronald Lauder. Donald Trump ha scelto Kevin Warsh alla guida della Fed, la Banca centrale americana. Se approvata dal Senato, la sua nomina sostituisce Jerome Powell, messo lì sempre dal Tycoon nel 2017 ma spesso oggetto delle sue invettive. Dovrebbe subentrargli alla metà di maggio. I due si conoscono da tempo, tanto che Trump avrebbe voluto già metterlo alla guida della FED nel 2017. Mentre di recente il suo nome era circolato per il Tesoro. Kevin Warsh ha 55 anni, ha studiato a Stanford e Harvard, per poi iniziare a lavorare nel 1995 a Morgan Stanley. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

