Juventus Women Sassuolo streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Serie A

Da juventusnews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si gioca la partita tra Juventus Women e Sassuolo, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Gli appassionati potranno seguire il match in diretta streaming o in tv, dove sarà trasmesso per permettere ai tifosi di non perdere l’occasione di seguire la partita delle loro squadre preferite.

Juventus Women Sassuolo streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per la 12esima giornata del campionato di Serie A. lI sipario sul girone di ritorno della  Juventus Women  si alza ufficialmente oggi,  domenica 1° febbraio 2026. Le bianconere di Massimiliano Canzi tornano in campo per la dodicesima giornata della  Serie A Women, pronte a riprendere la marcia tricolore ospitando il  Sassuolo. Un match che si preannuncia fondamentale per non perdere definitivamente contatto con la Roma capolista. Coordinate del match. La cornice della sfida sarà lo stadio  “Pozzo-La Marmora” di Biella, ormai il fortino delle torinesi, dove l’atmosfera si preannuncia calda nonostante le temperature invernali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women sassuolo streaming live e diretta tv dove vedere il match di serie a

© Juventusnews24.com - Juventus Women Sassuolo streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A

Approfondimenti su Juventus Women Sassuolo

Juventus Women Parma, streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women

Ecco dove seguire in diretta il match tra Juventus Women e Parma, valido per la Serie A Women.

Juventus Women Genoa streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women delle bianconere

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Como-Juventus 2-0: gol e highlights | Serie A

Video Como-Juventus 2-0: gol e highlights | Serie A

Ultime notizie su Juventus Women Sassuolo

Argomenti discussi: Juventus - Parma in Diretta Streaming | DAZN IT; Juventus-Sassuolo (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in tv; Napoli-Juventus (Coppa Italia Women): quando si gioca e dove vederla in TV; Arsenal - AS Far Rabat in Diretta Streaming | DAZN IT.

juventus women sassuolo streamingJuventus-Sassuolo (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in tvLe informazioni sul match valido per la 12ª giornata del campionato femminile. msn.com

juventus women sassuolo streamingLa Juventus Women saluta Peyraud-MagninOperazione in uscita per la Juventus Women: il portiere Peyraud-Magnin lascia le bianconere, in attesa di decidere la prossima destinazione. europacalcio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.