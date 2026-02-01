Juventus Women Sassuolo 2-0 LIVE | Girelli segna il 150esimo in bianconero

La Juventus Women batte 2-0 il Sassuolo nel match della dodicesima giornata di Serie A. Girelli segna il suo 150esimo gol con la maglia bianconera, portando le sue a una vittoria importante in casa. La partita si è mossa su ritmi intensi, con la Juventus che ha controllato il gioco e ha trovato il gol decisivo nel secondo tempo. La squadra di casa ha dimostrato compattezza e determinazione, consolidando il suo ruolo in classifica.

di Mauro Munno Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le bianconere non possono però più sbagliare a causa di un classifica che resta impervia in ottica scudetto. Oggi con il Sassuolo servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Sassuolo 1-0: sintesi e moviola. 9? Gol Beccari – Sugli sviluppo di corner: Beccari approfitta di una respinta corta di Durand su un tiro dal limite di Krumbiegel per mettere dentro con la porta sguarnita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Sassuolo 2-0 LIVE: Girelli segna il 150esimo in bianconero Approfondimenti su Juventus Women Sassuolo Juventus Women Sassuolo LIVE: Pinto alle spalle di Beccari e Girelli La partita tra Juventus Women e Sassuolo si è appena conclusa con un risultato che sorride alle bianconere. Juventus Women, Girelli da record: eguagliate le presenze di Caruso in bianconero e festa grande col gol al Napoli La Juventus Women festeggia un’altra grande giornata grazie a Cristiana Girelli. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Sassuolo-Juventus 0-0 | Reti inviolate tra neroverdi e bianconere | #SerieAWomen Ultime notizie su Juventus Women Sassuolo Argomenti discussi: La Juventus vince 3-0 contro il Parma e sale al terzo posto in classifica; Juventus - Sassuolo in Diretta Streaming | DAZN IT; Women Matchday | Serie A Women | Juventus-Parma: precedenti, numeri e stato di forma; Impresa Napoli: Sassuolo battuto 2-0, azzurre a -1 dalla zona Champions. Juventus Women-Sassuolo 2-0: vantaggio Beccari e Girelli raddoppia17' – Raddoppio Juventus: Krumbiegel mette in mezzo, Santoro si immola per evitare il tocco di Girelli, che arriva e segna. 10 – Vantaggio ... tuttojuve.com Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A WomenJuventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesi ... juventusnews24.com It’s Matchday for Juventus Women as well! - facebook.com facebook Cristiana Girelli da record: 237 presenze con la Juventus Women Festeggiate nel migliore dei modi: con un gol decisivo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.