Juventus travolto il Parma 4 a 1 | ma si ferma Kenan Yildiz

Da liberoquotidiano.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus batte il Parma 4-1 in una partita della 23esima giornata di Serie A. La squadra di casa conquista tre punti importanti, salendo a 45 punti in classifica. La partita è stata decisa da un’altra buona prestazione della Juventus, anche se il giovane Kenan Yildiz si ferma e non riesce a continuare il suo momento positivo.

La Juventus vince 4-1 sul campo del Parma nella 23esima giornata di Serie A e si porta a 45 punti, uno in meno del Napoli che ha battuto 3-0 domenica scorsa. Allo stadio Ennio Tardini doppietta bianconera di Bremer (15' e 54'), reti di McKennie (37') e David (64'). Per il Parma solo l'autogol di Cambiaso al 51'. La Juventus scavalca per due punti la Roma e torna in zona Champions almeno fino a domani sera, quando i giallorossi incontreranno in trasferta l'Udinese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

juventus travolto il parma 4 a 1 ma si ferma kenan yildiz

© Liberoquotidiano.it - Juventus, travolto il Parma 4 a 1: ma si ferma Kenan Yildiz

Approfondimenti su Juventus Parma

Mercato Juventus, Premier e Real Madrid su Kenan Yildiz: i blancos si sono mossi. Cosa sta succedendo, la reazione dei bianconeri

Juventus, Kenan Yildiz sbotta durante l'intervista: "Perché ridono?"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Parma

Argomenti discussi: Statistiche Parma-Juve: Yildiz, Pellegrino e i calci piazzati; Serie A: l'Atalanta cala il poker contro il Parma, tris della Juventus al Napoli e pari tra Roma-Milan; Atalanta, poker e riscatto: Parma travolto 4-0; Juventus, Spalletti: Mi fido totalmente dei miei giocatori.

juventus travolto il parmaTroppa Juventus per il Parma: ducali travolti 4-1 grazie alla doppietta di BremerLa Juventus si riprende dopo il passo falso in Champions schiantando l'undici di Cuesca grazie alle reti di McKennie, David e la prima doppietta in carriera del brasiliano. Bianconeri ora quarti in cl ... msn.com

juventus travolto il parmaParma-Juventus 1-4, bianconeri a caccia della vetta della ANella ventitreesima giornata di Serie A la Juventus travolge il Parma per 4-1 al Tardini e, in attesa di Udinese-Roma, conquista il quarto posto in ... thesocialpost.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.