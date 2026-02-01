Juventus travolto il Parma 4 a 1 | ma si ferma Kenan Yildiz

La Juventus batte il Parma 4-1 in una partita della 23esima giornata di Serie A. La squadra di casa conquista tre punti importanti, salendo a 45 punti in classifica. La partita è stata decisa da un’altra buona prestazione della Juventus, anche se il giovane Kenan Yildiz si ferma e non riesce a continuare il suo momento positivo.

La Juventus vince 4-1 sul campo del Parma nella 23esima giornata di Serie A e si porta a 45 punti, uno in meno del Napoli che ha battuto 3-0 domenica scorsa. Allo stadio Ennio Tardini doppietta bianconera di Bremer (15' e 54'), reti di McKennie (37') e David (64'). Per il Parma solo l'autogol di Cambiaso al 51'. La Juventus scavalca per due punti la Roma e torna in zona Champions almeno fino a domani sera, quando i giallorossi incontreranno in trasferta l'Udinese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

