Juventus Sassuolo Under 16 2-0 LIVE | si riparte nessun cambio per Gridel

Questa mattina a Torino si è giocata la partita tra Juventus e Sassuolo Under 16, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. La Juventus ha vinto 2-0, senza apportare cambi nella formazione rispetto alla partita precedente. Gli spettatori presenti hanno visto una sfida equilibrata, con i bianconeri che sono riusciti a sbloccare il risultato nel primo tempo e poi a chiudere i giochi nella ripresa. Nessuna sostituzione in campo per il tecnico Gridel, che ha deciso di confermare gli stessi giocatori.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver perso la prima gara stagionale contro la Reggiana in trasferta e riposato una settimana causa nazionali ospita il Sassuolo nella gara valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 16 2-0: sintesi e moviola. 41? Nessun cambio per Gridel, stessi 11 in campo anche nella ripresa SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 40? LEPORATI DECISIVO- Grande intervento del portiere emiliano che salva su Rolando, autore di uno splendido tiro a giro col piede forte 37? PIPITO' A TERRA- Altra bella iniziativa della Juve, Ghiotto appoggia per Pioli che allarga su Rolando.

