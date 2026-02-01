Juventus Sassuolo Under 16 2-0 LIVE | bianconeri in pressing alla ricerca del terzo gol

La Juventus Under 16 batte 2-0 il Sassuolo in una partita giocata a ritmo intenso. I bianconeri hanno spinto fin dall’inizio, cercando il terzo gol che non è arrivato, ma hanno mantenuto il controllo del gioco. I giovani della Juventus hanno mostrato determinazione e precisione, portando a casa i tre punti in vista delle prossime sfide.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver perso la prima gara stagionale contro la Reggiana in trasferta e riposato una settimana causa nazionali ospita il Sassuolo nella gara valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 16 2-0: sintesi e moviola. 37? PIPITO' A TERRA- Altra bella iniziativa della Juve, Ghiotto appoggia per Pioli che allarga su Rolando. Il suo cross trova Pipitò che si fa male nello stacco aereo 34? CHE AZIONE DI PIOLI- Tocco di tacco a servire Pipitò, il 10 prova a restituire con un lob ma sbaglia la misura del suggerimento, peccato 33? Fallo su Berte da parte di Matera, punizione per i bianconeri 26? GOL DELLA JUVE- Rolando scatta in profondità e di destro buca ancora il portiere neroverde.

