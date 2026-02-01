Juventus Sassuolo Under 16 1-0 LIVE | Scarnato rompe gli equilibri!

Questa mattina si è giocata la partita tra Juventus e Sassuolo Under 16, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. La Juventus ha vinto 1-0 grazie a un gol di Scarnato, che ha deciso il risultato. La partita è stata combattuta, ma alla fine i bianconeri sono riusciti a portare a casa i tre punti.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver perso la prima gara stagionale contro la Reggiana in trasferta e riposato una settimana causa nazionali ospita il Sassuolo nella gara valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 16 0-0: sintesi e moviola. 18? GOL DELLA JUVE- Scarnato riceve dalla destra e con un piatone preciso insacca incrociando sul secondo palo 12? Bianconeri in gestione del possesso, ospiti più improntati alle ripartenze 5? Ci prova Pipitò dalla distanza, soluzione velleitaria 1? Inizia la gara! Migliore in campo Juve:.

