Juventus Sassuolo Under 16 0-0 LIVE | inizio subito in forcing dei bianconeri

Questa mattina i giovani della Juventus hanno subito preso in mano la partita contro il Sassuolo, spingendo forte fin dai primi minuti. La gara, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526, si è conclusa senza reti, ma i bianconeri hanno mostrato grande determinazione. La partita è ancora aperta e i ragazzi di entrambe le squadre continuano a lottare per trovare la rete.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver perso la prima gara stagionale contro la Reggiana in trasferta e riposato una settimana causa nazionali ospita il Sassuolo nella gara valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 16 0-0: sintesi e moviola. 5? Ci prova Pipitò dalla distanza, soluzione velleitaria 1? Inizia la gara! Migliore in campo Juve:. Juventus Sassuolo Under 16: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 16 0-0 LIVE: inizio subito in forcing dei bianconeri Approfondimenti su Juventus Sassuolo Under16 Juventus Bologna Under 16 0-0 LIVE: ritmi subito elevati in questo inizio di gara Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: buon inizio dei bianconeri, spreca però Deme La Juventus Next Gen esordisce con un punto nella sfida contro la Pianese, disputata alla 18ª giornata di Serie C 202526. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Juventus Sassuolo Under16 Argomenti discussi: Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Biglietti Juventus - Sassuolo | Serie A 2025-2026; Juventus - Sassuolo in Diretta Streaming | DAZN IT; Azzurrini vincenti all’esordio nel Torneo dei Gironi: Tufaro e Croci stendono la Selezione B. Juventus Sassuolo Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Sassuolo Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Sassuolo-Juventus pronostico e quote: la chicca sul matchScopri il pronostico su Sassuolo-Juventus con un focus sulla chicca dell'esperto sul match valido per il 19° turno di campionato. calciomercato.com La. #JUVENTUS #UNDER15 ospita il #Sassuolo Segui qui il live del match x.com La #JUVENTUS #UNDER15 ospita il #Sassuolo Segui qui il live del match - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.