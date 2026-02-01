Juventus Sassuolo Under 15 3-0 LIVE | fine prima frazione bianconeri dominanti

La Juventus Under 15 ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 3-0 contro il Sassuolo. I bianconeri sono partiti subito forte, dominando il campo e mettendo sotto pressione gli avversari fin dai primi minuti. La squadra di casa ha trovato il gol con precisione e continua a controllare il ritmo del match, senza lasciare spazio ai neroverdi. La partita si muove sui binari di una netta supremazia juventina, mentre i ragazzi del Sassuolo cercano di reagire e ricucire lo svantaggio.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto anche largamente in trasferta la Reggiana e riposato una settimana, torna a giocare in casa ospitando il Sassuolo nel match valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 15: 3-0 sintesi e moviola. 40? Altro fallo del Sassuolo, ospiti nervosi dopo i tre gol subiti in 15 minuti 35? TRIS JUVE- Laruccia incontenibile, attira a sè tre avversari e mette al centro forte e teso: Albanese al posto giusto insacca, firmando il terzo gol bianconero 32? GOL DELLA JUVE- Nobile si allarga sulla sinistra, cross morbido sul secondo palo dove Capristo può appoggiare in rete di prima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 15 3-0 LIVE: fine prima frazione, bianconeri dominanti Approfondimenti su Juventus Sassuolo Under15 Juventus Carrarese Under 17 1-1 LIVE: fine prima frazione, il gol di Urbano unico squillo dei bianconeri La prima metà della partita tra Juventus Under 17 e Carrarese Under 17 si è conclusa con un pareggio 1-1. Juventus Bologna Under 16 4-0 LIVE: fine primo tempo, bianconeri dominanti! Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Juventus Sassuolo Under15 Argomenti discussi: Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Biglietti Juventus - Sassuolo | Serie A 2025-2026; SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND; Under 15: Lazio-Empoli. Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Juventus Under 15, ufficiale il nuovo rinforzo per la trequarti: Dulea è un nuovo giocatore dei bianconeri. Il focusJuventus Under 15, dopo settimane di prova ora arriva anche l’ufficialità: Teodor Dulea è un nuovo calciatore bianconero, il terzo innesto per Pecorari in questa sessione invernale. Le ultime Lo aveva ... juventusnews24.com La. #JUVENTUS #UNDER15 ospita il #Sassuolo Segui qui il live del match x.com Canzi presenta la gara col Sassuolo Le parole del tecnico della Juventus Women - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.