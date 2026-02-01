La Juventus Under 15 batte il Sassuolo 3-0 nella sedicesima giornata del campionato 202526. Albanese apre le marcature e poi sigla il tris, mentre Laruccia corre e crea molte occasioni per i bianconeri. I giovani della Juventus dominano dal primo minuto e portano a casa una vittoria convincente davanti ai propri tifosi.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto anche largamente in trasferta la Reggiana e riposato una settimana, torna a giocare in casa ospitando il Sassuolo nel match valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 15: 2-0 sintesi e moviola. 35? TRIS JUVE- Laruccia incontenibile, attira a sè tre avversari e mette al centro forte e teso: Albanese al posto giusto insacca, firmando il terzo gol bianconero 32? GOL DELLA JUVE- Nobile si allarga sulla sinistra, cross morbido sul secondo palo dove Capristo può appoggiare in rete di prima.

Juventus Sassuolo Under 15 3-0 LIVE: Albanese sigla il tris, Laruccia incontenibile!

