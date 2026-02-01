Juventus prende forma l’ipotesi Icardi nelle ultime ore

La Juventus sta considerando seriamente l’ingaggio di Mauro Icardi nelle ultime ore di mercato. Quello che prima sembrava solo un’ipotesi ora sta diventando una possibilità concreta, con i bianconeri pronti a rinforzare l’attacco prima della chiusura della sessione invernale. Nei prossimi giorni si attende una svolta.

Uno scenario che fino a pochi giorni fa sembrava fantamercato sta prendendo quota concreta. Juventus valuta seriamente Mauro Icardi per rinforzare l’attacco nelle battute finali della sessione invernale. Le difficoltà riscontrate nella trattativa per Randal Kolo Muani hanno spinto il club bianconero a esplorare piste alternative di esperienza immediata. Tra queste, nelle ultime ore, è emersa la disponibilità dell’ex capitano dell’ Inter, oggi al Galatasaray. Un dettaglio rende l’ipotesi ancora più sorprendente: il Galatasaray sarà il prossimo avversario della Juventus nel playoff di UEFA Champions League.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Juventus Icardi

Roma-El Shaarawy, il futuro del giocatore resta incerto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Juventus Icardi

Argomenti discussi: Monaco-Juve senza gol ed emozioni, ma entrambe vanno ai playoff di Champions; Le notizie di calciomercato del 26 gennaio 2026: Juve su Kolo Muani. Maldini alla Lazio, Roma su Carrasco; La notte stregata della Juventus in Champions League: obiettivi di mercato in gol e tabellone, non poteva andare peggio; Basta Tavernelli. Un gol, tante occasioni e nessun rischio: l’Arezzo sfata il tabù Juventus Next Gen al Comunale.

Chiesa Juventus, sempre più complicato: cresce il pessimismo e la società accelera con decisione su un nuovo obiettivoChiesa Juventus, sempre più complicato: cresce il pessimismo e la società accelera con decisione su un nuovo obiettivo Il mercato della Juventus sta attraversando una fase di forte razionalizzazione, ... calcionews24.com

Juventus, scatto sulle fasce: Spalletti vuole un nuovo terzino. Prende quota l'ipotesi MazraouiLa Juventus è alla ricerca di nuovi innesti in questo mercato di gennaio. Il nome più gettonato dalle parti della Continassa resta comunque Federico Chiesa. L’esterno del Liverpool potrebbe rientrare ... tuttomercatoweb.com

Dopo Jeremy #Boga, la #Juventus prende in prestito anche #Holm, 25enne terzino svedese proveniente dal #Bologna, cui va in cambio #JoaoMario con la stessa formula x.com

La Juventus prende anche Justin Oboavwodou, attaccante classe 2006 del Manchester City. Classe 2006, 180 cm di altezza e destro di piede Lo scorso hanno in under 18 ha chiuso segnando 23 gol in 31 presenze , numeri che sta confermando quest’an - facebook.com facebook